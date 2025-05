Hausstaub besteht aus einer Vielzahl von mikroskopisch kleinen Partikeln, die in der Luft und auf Oberflächen in Innenräumen zu finden sind. Etwa 70 bis 80 Prozent des Staubs besteht aus abgestorbenen Hautzellen, die vom menschlichen Körper abgestoßen werden. Dazu kommen Haar- und Fellreste , wenn Haustiere im Haushalt leben.Außerdem sind Körperteile und Exkremente von Staubmilben ein bedeutender Bestandteil des Hausstaubs. Sie können Allergien auslösen, ebenso wie Pollen , die besonders in den Frühlings- und Sommermonaten eine Rolle spielen. In feuchten Räumen kann auch Schimmel Teil des Hausstaubs sein, was vor allem in Badezimmern oder Kellern vorkommt. Ebenfalls tragen Fasern von Teppichen , Polstermöbeln, Vorhängen und Kleidung zum Staub bei.