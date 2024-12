ZDF-Doku zu Laura Dahlmeiers Besteigung des Himalayas

Dreieinhalb Wochen wurde die Frau aus Garmisch-Partenkirchen dabei in Nepal bei ihrer Expedition zur spektakulären Ama Dablam von der Kamera begleitet. Der Film zeigt aber nicht nur unglaubliche Drohnen-Aufnahmen und private Momente beim Aufstieg auf das "Matterhorn des Himalaya", sondern enthüllt durch Gespräche mit Eltern und Freunden auch das Wesen und die Motivationen der 31-jährigen Dahlmeier. So wird deutlich, warum die außergewöhnlich talentierte Frau schon in sehr jungen Jahren dem Biathlon-Zirkus den Rücken kehrte.