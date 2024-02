Bob-WM in Winterberg: Nolte verteidigt Titel im Monobob

Nolte dankt den Physios

Nolte raste im dritten Lauf mit Bestzeit von Rang vier auf eins, dabei entschied sich ihr Start erst Minuten vorher nach der Erwärmung. Sie klagte am Samstag zur WM-Halbzeit über Probleme an den Adduktoren. Im Vorjahr gewann sie bereits in St. Moritz und krönte sich zur ersten deutschen Monobob-Weltmeisterin.

Die Bobpilotin Laura Nolte hat fast alles gewonnen: Olympiagold, Gesamtweltcup und den WM-Titel im Monobob. Nun hofft sie auf den WM-Titel im März auf der Heimbahn im Winterberg. 13.12.2023 | 10:21 min

Gemischte Gefühle bei Buckwitz

Insgesamt war es ein verrücktes WM-Rennen, weil das Wetter sich im Hochsauerland in allen Varianten präsentierte, was die Kufenwahl nicht vereinfachte.

Favoriten im Zweier

Am zweiten WM-Wochenende (1. bis 3. März) kämpfen Nolte, Buckwitz und Kalicki noch um Gold im Zweier. Im Gegensatz zum Mono, in dem die Weltspitze eng beieinander liegt, ist das Trio und insbesondere Olympiasiegerin Nolte dann klar in der Favoritenrolle. Jedes Weltcup-Rennen gewann in dieser Saison bislang ein deutsches Duo.