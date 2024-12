Darts-WM in London: Start frei für Littlers Krönungsmesse

Luke Littler startet souverän in die WM. Das 17 Jahre alte Darts-Wunderkind will im zweiten Anlauf Geschichte schreiben und deutet schon zum Auftakt eine große Show an.

Der Engländer Luke Littler könnte bei der 32. Darts-WM zum jüngsten Champion der Darts-Geschichte aufsteigen. Quelle: dpa

Es hat kurz geruckelt, ein Satz ging sogar verloren. Aber am Ende hat Luke Littler gemacht, was alle Darts-Fans von ihm erhoffen - und vielleicht ein bisschen mehr. Denn das souveräne 3:1 über Außenseiter Ryan Meikle beendete der Shooting-Star mit einer Demonstration seines Könnens.

Im letzten Satz gelangen Littler erst sechs und dann acht perfekte Darts. Der Youngster scheiterte nur um Millimeter daran, gleich bei seinem Auftakt bei der 32. Darts-WM einen Neun-Darter aufs Brett zu zaubern - die spektakulärste und seltenste Variante, ein Spiel auf null runterzuwerfen.

Zehn Turniersiege im Debütjahr

Vor einem Jahr endete der überraschende Siegeszug des damals 16-Jährigen erst im Finale. Nun wäre es keinerlei Sensation mehr, sollte Littler nicht nur wieder weit durchs Turnier reiten, sondern am 3. Januar im Endspiel sogar zum jüngsten Champion der Darts-Geschichte aufsteigen.

Der Engländer hat in seiner Debütsaison bei den Profis voll eingeschlagen. Das Ausnahme-Talent hat gleich zehn Wettbewerbe der Professional Darts Corporation gewonnen, darunter drei Major-Turniere: Grand Slam of Darts, World Series of Darts Finals und sogar die Premier League. Vier Neun-Darter sind ihm in der Spielzeit gelungen - der fünfte am Samstag wäre Rekord gewesen.

Vergleiche mit Legende Phil Taylor

Natürlich ist Littlers Spiel nicht perfekt, er hat schlechte Tage und bleibt schlagbar. Vergleiche mit Phil Taylor sind verfrüht, auch wenn er die Prominenz der Darts-Legende wohl längst erreicht hat.

Zur Prime Time im Alexandra Palace wurden Taylor-Hymnen auf den jungen Helden umgedichtet: "Littler Wonderland" etwa hallte durch den "Ally Pally."

An dieser Bürde sind schon Hoffnungsträger gescheitert, obwohl sie die Sid-Waddell-Trophäe als Weltmeister sogar in Händen hielten. Als Kronprinz darf sich Littler aber fühlen , das hat der Sieg zum Auftakt erneut bestätigt.

So gewinnt man beim Darts Beide Spieler starten bei einem Wert von 501. Abwechselnd werden je drei Pfeile geworfen. Wer zuerst exakt auf Null kommt, gewinnt das "Leg". Drei Leg-Gewinne bedeuten einen Satz. Je nach Runde müssen die Spieler unterschiedlich viele Sätze gewinnen.



Mit der Mindestanzahl von neun Pfeilen (Neun-Darter) von 501 Punkten auf 0 zu kommen, gilt beim Darts als perfektes Spiel.

In der Weltrangliste geklettert

Denn Littlers schlechte Tage werden seltener. Und an guten bietet er Darts auf Top-Niveau: krasse Punkte-Durchschnitte; starke Quoten auf die Doppelfelder, hohe Finishs. Dass er gern risikoreiche Wege ins Ziel wählt, wird ihm als Arroganz ausgelegt. Für den Instinkt-Werfer sind diese Varianten aber normal und für die Fans eine tolle Show.

In nur einem Jahr hat Littler gut 745.00 Euro an Prämien eingespielt und ist in der "Order of Merit" auf den vierten Platz vorgeprescht. Absolut bemerkenswert, zumal in der Geldrangliste, die auch die Weltrangliste ist, für die meisten anderen die jüngsten zwei Spielzeiten summiert werden.

In England eine Art Popstar

Littler hat sich in kürzester Zeit in der Weltspitze etabliert - mit Durchhaltevermögen, Fokus und Biss. Er hat alles, um im Darts-Wanderzirkus zu bestehen. Littler spielt gekonnt mit dem Publikum und weiß mit Provokation umzugehen - etwa, wenn er als ManUnited-Fan in Liverpool ausgebuht wird.

Der irre Hype um ihn herum lässt den Youngster bislang kalt. Der Fast-Food-Fan ist schon als Teenager das Abziehbild des typischen Darts-Spielers. In England ist der Nachwuchs-Normalo zu einer Art Popstar aufgestiegen. Auf Instagram folgen ihm 1,3 Millionen Menschen. Bei Google ist er der Sportler mit den meisten Suchanfragen. Er hat namhafte Sponsoren.

Ricardo Pietreczko ein möglicher Gegner

Die Zahl englischer Kinder, die Darts lernen wollen, geht seit seinem WM-Debüt durch die Decke. Pfeile werfen ist plötzlich cool. Die erste Darts-Scheibe mit vier Jahren, die erste "180" mit sechs, Training mit Daddy im Pub mit acht: Littlers Lebenslauf - so die Legende stimmt - könnte als Kopiervorlage dienen.

Nicht, dass er es nötig hätte, aber auf dem Weg Richtung Finale geht Littler anderen Top-Stars zunächst aus dem Weg. Dagegen könnte sich aus deutscher Sicht Ricardo Pietreczko auf ein Duell mit dem WM-Mitfavoriten freuen. Dazu müsste er allerdings das Viertelfinale erreichen.

