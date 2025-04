Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) auf Kapitän Moritz Müller verzichten. Der Kölner Routinier, Olympiazweiter 2018 und Vizeweltmeister 2023, fehlt wegen seiner Schulterverletzung im 26-köpfigen WM-Kader, den Bundestrainer Harold Kreis am Mittwoch bekanntgab.

Es ist schon der zweite schwerwiegende Ausfall in der Abwehr für das DEB-Team. Zuvor hatte mit Kai Wissmann vom Meister Eisbären Berlin der beste deutsche Verteidiger der vergangenen Saison wegen einer Handverletzung abgesagt. Bundestrainer Kreis gab sich dennoch zuversichtlich:

NHL-Trio um Seider stößt zum Kader

Bereits am Mittwochnachmittag reisten NHL-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings und Angreifer Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) aus der NHL an.

Überraschend gestrichen wurde dagegen im Angriff der frühere NHL-Profi Tobias Rieder vom EHC Red Bull München. Vom Meister Berlin stoßen am Donnerstag insgesamt sieben Spieler ins WM-Team, darunter auch der überragende DEL-Stürmer der vergangenen Saison, Leo Pföderl . Auch Abwehrspieler Maksymilian Szuber (Tucson Roadrunners/AHL) reist dann aus Nordamerika ein. Eisbären-Meistermacher Serge Aubin wird Kreis als Co-Trainer unterstützen.

Kommt auch NHL-Stürmer Stützle?

Nicht mehr bei der WM-Generalprobe am Sonntag (17 Uhr) gegen die USA dabei sind unter anderem die erfahrenen Münchner Dominik Bittner und Tobias Rieder.

Am kommenden Montag tritt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes die Reise nach Dänemark an, wo am Dienstag das erste Training im WM-Spielort Herning auf dem Programm steht. Bis dahin muss Kreis noch einen Verteidiger aussortieren.