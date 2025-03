Formel 1: Teamcheck und Titelchancen

McLaren - der Favorit

Das Team, das bei den Testfahrten am meisten überzeugte: Derzeit zwei bis drei Zehntel vor der Konkurrenz, schätzen die meisten Experten. Schon letztes Jahr hatte die Papaya-farbene Truppe ja vor allem in der zweiten Saisonhälfte überzeugt. Jetzt geht man als WM-Favorit an den Start.

Ferrari wieder mit Weltmeister-Blut

Red Bull mit Titelverteidiger

Mercedes in der Außenseiter-Rolle

Alpine baut auf Briatores Erfahrung

Aston Martin: Grüne Wundertüte

Bei kaum einem Team gingen die Einschätzungen der Experten nach den Tests so weit auseinander wie bei Aston Martin: Einige sahen das Team in Grün von Lawrenc Stroll an der Spitze des Mittelfelds, einige eher am Ende. Was vor allem daran liegt, dass Fernando Alonso und Lance Stroll keine echte Rennsimulation fuhren. Design-Guru Adrian Newey trat am 1. März seine Arbeit an. Sein Einfluss wird sich aber erst am neuen Auto für 2026 bemerkbar machen.