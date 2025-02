Johannes Thingnes Bö hat sich bei seiner letzten Biathlon -WM zum alleinigen Rekordweltmeister gekrönt. Der Norweger gewann in Lenzerheide den Sprint und holte damit seine 21. WM-Goldmedaille.

Bö überholt Björndalen

Damit übertrumpfte er die Bestmarke seines Landsmanns Ole Einar Björndalen. Während Bö für seine 21 Titel nur 55 WM-Rennen brauchte, benötigte Björndalen für seine 20 mit 91 fast doppelt so viele. Björndalen nahm es gelassen. "Das ist nicht so schlimm. Ich habe das erwartet. Er ist ein fantastischer Athlet, unter Druck unglaublich", sagte der 51-Jährige im ZDF:

Um an diese Bestmarke anschließen zu können, bleiben Bö bei der WM in Lenzerheide noch maximal fünf weitere Chancen. Nach der Saison beendet er seine Karriere . Fünf Olympiasiege, fünf Mal der Gewinn der großen Kristallkugel sowie im Weltcup 79 Einzel- und 38 Staffelsiege stehen neben seinen WM-Triumphen zu Buche.

Nächste Enttäuschung für deutsche Männer

Die deutschen Biathleten erlebten am Samstag indes eine herbe Enttäuschung und knüpften nahtlos an ihre ernüchternden Weltcup-Leistungen an. Philipp Nawrath landete mit 1:26,0 Minuten Rückstand hinter Bö als bester DSV-Athlet auf dem indiskutablen 18. Rang.