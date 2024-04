Experte im Interview: Versehentlich Trimetazidin, geht das?

Prof. Mario Thevis: Trimetazidin ist ein Wirkstoff, der in verschiedenen Ländern in Form eines verschreibungspflichtigen Medikaments, beispielsweise bei Angina pectoris zum Einsatz kommt. Es beeinflusst das Verhältnis der Nutzung von Fettsäuren, beziehungsweise Glukose, als Energieträger und kann so in Sauerstoff-Mangelsituationen eine verbesserte zelluläre Energieversorgung ermöglichen.