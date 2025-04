Alexander Dobrindt - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Am 28.04.2025 teilte die Union als Teil der schwarz-roten Koalition mit, wer ihre Ministerposten in der neuen Bundesregierung übernehmen wird. Alexander Dobrindt von der CSU wird Innenminister und folgt damit auf Nancy Faeser . Durch seine Rolle im VW-Abgasskandal und bei der PKW-Maut stand er in der Vergangenheit mehrfach in der Kritik. ZDFheute informiert zu Alexander Dobrindt aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Videos zum Innenminister in der Übersicht.