Boris Rhein - Aktuelle Nachrichten und Hintgeründe

Boris Rhein ist deutscher Politiker und seit 2022 Ministerpräsident in Hessen . Er übernahm das Amt nachdem Volker Bouffier seinen Rücktritt verkündet hatte. Boris Rhein ist Mitglied in der CDU und Vorsitzender der CDU Hessen. ZDFheute informiert aktuell über den hessischen Ministerpräsidenten: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Biografie

Boris Rhein wurde am 2. Januar 1972 in Frankfurt am Main geboren. Er studierte Rechtswissenschaft und schloss sein Studium, nach dem Ableisten eines Zivildienstes, mit dem Zweiten Staatsexamen ab.



1999 bis 2006 saß Rhein für die CDU das erste Mal im Hessischen Landtag. Nach der Landtagswahl 2013 kehrte er dorthin zurück. In Hessen war er unter anderem Minister des Innern und Sport (2010-2014) und Minister für Wissenschaft (2014-2019). Bevor er 2022 nach dem Rücktritt von Volker Bouffier zum Ministerpräsident in Hessen gewählt wurde, war er Präsident des Hessischen Landtags. Seit 2022 ist er zudem Vorsitzender der CDU Hessen.