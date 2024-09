Daniel Günther - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Daniel Günther ( CDU ) gehört seit 2009 dem Schleswig-Holsteinischen Landtag an und ist seit 2017 Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein . Von November 2018 bis Oktober 2019 war er Bundesratspräsident. ZDFheute informiert aktuell zu Daniel Günther: Nachrichten, Hintergründe und Highlights in der Übersicht.

Zur Person: Daniel Günther

Daniel Günther, geboren 1973 in Kiel, studierte Politikwissenschaft, VWL und Psychologie. Er arbeitete von 2005 bis 2012 als Landesgeschäftsführer der CDU Schleswig Holstein. Nach weiteren politischen Ämtern, wie beispielsweise dem Amt des stellvertretenden Bürgermeisters der Stadt Eckernförde, wählte der CDU-Landesparteitag Günther am 19.11.2016 zum neuen Vorsitzenden. Er wurde zum CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 7. Mai 2017 gewählt, bei der die CDU mit 32,0% stärkste Partei wurde. Am 28. 06.2017 wurde er zum Ministerpräsidenten der von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP getragenen Koalition gewählt (Kabinett Günther 2). Daniel Günther ist mit Anke Günther verheiratet und hat zwei Töchter.