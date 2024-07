FC Augsburg |

Der FC Augsburg wurde 1969 gegründet und stieg in der Saison 2011/12 das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die erste Bundesliga auf. Seitdem spielt der Fußballverein aus Bayern in der höchsten deutschen Spielklasse.