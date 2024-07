1. FC Union Berlin - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Union Berlin wurde 1966 gegründet und ist in der Saison 2018/19 in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Zwei Jahre später qualifizierten sie sich für die Champions-League. Unter den Fans ist der Verein als "Eisern Union" bekannt. Genauso heißt die von Nina Hagen gesungene Hymne. Ihre Spiele trägt der Verein in der Alten Försterei aus, wo seit über zehn Jahren das Weihnachtssingen mit tausenden Fans stattfindet. ZDFheute informiert zum 1. FC Union aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.