Hamburger SV - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der Hamburger SV wurde 1919 gegründet und gewann sechsmal die deutsche Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal. Der Verein aus Hamburg ist in der Saison 2017/18 erstmalig in die 2. Bundesliga abgestiegen. ZDFheute informiert zum Hamburger SV aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.