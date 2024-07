Die KSV Holstein Kiel ist der erfolgreichste Fußballverein in Schleswig-Holstein . Bisher gewann das Team 1912 die deutsche Meisterschaft und schaffte in der Saison 2023/24 erstmals den Aufstieg in die 1. Bundesliga . ZDFheute informiert zu Holstein Kiel aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.