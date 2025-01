Jeff Bezos - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Jeffrey Preston Bezos wurde 1964 in Albuquerque, New Mexico, geboren. Er studierte an der Princeton University Elektrotechnik und Informatik. 1994 gründete er das Unternehmen Amazon, welches in den darauffolgenden Jahres internationalen Erfolg erreichte. Bezos war von 1993 bis zur Scheidung 2019 mit MacKenzie Bezos verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Jeff Bezos wurde vom Wirtschaftsmagazin Forbes mehrfach als reichster Mensch der Welt gelistet, wobei aktuell Elon Musk diesen Titel trägt.