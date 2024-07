Die TSG 1899 Hoffenheim ist ein deutscher Fußballverein aus Hoffenheim, einem Stadtteil von Sinsheim in Baden-Württemberg . Gegründet 1899 als Turnverein, spielt die TSG seit 2008 in der ersten Bundesliga. Unter der Führung von Trainern wie Ralf Rangnick und dem aktuellen Bundestrainer Julian Nagelsmann etablierte sich Hoffenheim in der Liga und nahm 2018 an der UEFA Champions League teil. ZDFheute informiert zur TSG Hoffenheim aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.