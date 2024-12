Das ist Bitcoin - die Kryptowährung erklärt

Bitcoin wird nicht von einer Institution ausgegeben und kann von jeder Person unabhängig von deren Standort oder Zugang zu einem Bankkonto gekauft und verkauft werden. Wer an Online-Handelsplattformen Kryptowährungen wie Bitcoin kaufen und verkaufen will, muss sich in Deutschland mittlerweile ausweisen. Ganz so anonym, wie ursprünglich gedacht, geht das Handeln also nicht mehr.