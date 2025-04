Wer wissen will, wohin die Reise geht in der globalen Autoindustrie , muss nach Hefei fahren. In diese Stadt mit knapp 10 Millionen Einwohnern, zwei Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Shanghai entfernt. Angelockt von Milliardensubventionen haben Auto- und Batteriehersteller hier große Werke errichtet.