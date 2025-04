Dax-Chefs: Gehalt im Jahr 2024 um zehn Prozent gestiegen

Die Vorstandschefinnen und -chefs der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr trotz Konjunkturkrise deutlich mehr Gehalt bekommen als im Vorjahr.

Nach am Montag veröffentlichten Berechnungen des Handelsblatt Research Institute (HRI) erhielten die Männer und Frauen an den Unternehmensspitzen insgesamt 231,4 Millionen Euro und damit 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das "Handelsblatt" berichtete. Schon 2023 waren die Gehälter gestiegen.

Der Dax ist nach drei tiefroten Handelstagen am Dienstag mit einem Plus gestartet. "Das Plus darf nicht über die Probleme hinweg täuschen", ordnet ZDF-Börsenexpertin Sina Mainitz ein.

