Flughäfen, Banken: IT-Panne sorgt weltweit für Probleme

Technik-Ausfälle haben am Freitag weltweit für Probleme gesorgt. Am Berliner Flughafen musste der Flugbetrieb vorerst bis mindestens 10 Uhr eingestellt werden. Auch die An - und Abflüge bei Airlines am Hamburger Flughafen waren gestört. Vier Fluggesellschaften seien betroffen, sagte eine Sprecherin des Flughafens: Eurowings, Ryanair, Vueling und Turkish Airlines. Die Fluggesellschaften würden die Tickets zunächst händisch ausstellen.