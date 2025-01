Ifo-Chef: "Wirtschaft bleibt pessimistisch"

Die deutsche Wirtschaft steckt dem Ifo-Institut zufolge wegen der politischen Unsicherheit und der wachsenden Konkurrenz aus Asien in der Flaute fest.

Die trübe Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen hat sich zum Jahresanfang überraschend etwas gebessert - bleibt aber insgesamt auf niedrigem Niveau.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland stieg im Januar auf 85,1 Punkte von 84,7 Zählern im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Zuvor hatte es sieben Rückgänge in acht Monaten gegeben.