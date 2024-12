Mercedes-Boss: Krankmelden in Deutschland viel zu einfach

Mercedes-Chef Ola Källenius stellt das Verfahren der Krankschreibungen für Arbeitnehmer in Deutschland infrage. "Es darf nicht so einfach sein, sich krankzumelden. Wer ungerechtfertigt krankmacht, verhält sich unsolidarisch", sagte Källenius der "Süddeutschen Zeitung". Der Krankenstand in Deutschland sei laut verschiedenen Studien so hoch wie lange nicht.