Mindestlohn in Europa: So schneidet Deutschland ab

Stark geklettert sind die Mindestlöhne zu Jahresbeginn vor allem in den östlichen Ländern der EU. In Rumänien stieg der nominale Lohn um 22,7 Prozent an, in Bulgarien um 16,3 Prozent. Die realen Mindestlöhne - also abzüglich der Inflationsrate - liegen in Rumänien bei 16 und in Bulgarien bei 13,4 Prozent.