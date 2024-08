Rechenzentren-Boom: Fluch oder Segen?

Beim Spatenstich für das neue Rechenzentrum des US-Unternehmens Cyrus one schippte auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein kürzlich kräftig mit. Mehr als eine Milliarde Euro investiert Cyrus one im Frankfurter Stadtteil Griesheim. Hessen wolle bei der Digitalisierung ganz vorne mit dabei sein, so Rhein. Dafür seien die Rechenzentren, in denen Daten gespeichert und verarbeitet werden, unverzichtbar. Vor allem mit Blick auf die Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz ( KI ).