Software im Auto: Wo deutsche Hersteller umdenken müssen

In China haben renommierte E-Auto-Hersteller in diesem Jahr Tausende Software-Ingenieure eingestellt, um ihre Autos und deren Steuerung bis hin zum autonomen Fahren weiterzuentwickeln - in Hochgeschwindigkeit. Traditionelle Autobauer kämpfen eher um den Anschluss, als dass sie in dem Bereich vorne mit dabei wären. Der Grund: Zu lange hielten Vorstände und Verbände die E-Mobilität für nicht zukunftsfähig - ein Kardinalsfehler.