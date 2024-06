Stuttgart 21: Warum das Bahn-Projekt nicht fertig wird

FAQ

Umstrittenes Bahn-Projekt : Darum geht es bei Stuttgart 21

von Anna Gürth 11.06.2024 | 02:59 |

Die Bahn will Stuttgart 21 nun erst 2026 in Betrieb nehmen. Was hinter dem teuren Mega-Projekt steckt, warum es einfach nicht fertig wird und wer die Mehrkosten bezahlt.