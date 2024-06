Künstliche Intelligenz: Apple stellt neue Funktionen vor

Im November 2022 veröffentlichte das US-amerikanische Unternehmen OpenAI seine künstliche Intelligenz ChatGPT. Der Chat-Bot ist zum Beispiel in der Lage Texte zu schreiben, zu übersetzen oder Programmiercodes zu generieren. ChatGPT rückte künstliche Intelligenz mit seinen praktischen Anwendungsfällen in den öffentlichen Fokus, seitdem ist die Entwicklung rasant.



Auch andere Unternehmen wie Google oder Apple veröffentlichten oder verbesserten ihre KI-Systeme. Mittlerweile gibt es ein breites Angebot an KI-Anwendungen, die Texte, Bilder oder Videos generieren und weitere Aufgaben übernehmen können.