Härtefallfonds: Ikea will Geld an DDR-Zwangsarbeiter zahlen

Es gibt fast keine Fotos von Zwangsarbeit in DDR-Gefängnissen. Zu den wenigen Ausnahmen gehört dieses Bild aus dem Frauengefängnis Hoheneck.

Der Möbelkonzern Ikea will sich mit sechs Millionen Euro an dem geplanten bundesweiten Härtefonds für Opfer der SED-Diktatur beteiligen. Das geht aus einer Absichtserklärung hervor, die Vertreter von Ikea Deutschland in Berlin der SED-Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, übergeben haben.