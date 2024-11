Happy Birthday, Firefox: Was der Webbrowser anders macht

Mozilla hat seinen Sitz in San Francisco. Doch das Unternehmen unterscheidet sich von anderen Riesen im Silicon Valley.

Egal, was man macht: Fast immer sind die großen IT-Konzerne mit von der Partie. Dabei ist nicht immer glasklar, was mit den eigenen Daten passiert.

Der Browser Firefox hingegen ist nicht kommerziell und arbeitet transparent. Der Quellcode - die detaillierte Bau- und Arbeitsanleitung des Programms - ist öffentlich einsehbar. Außerdem schützt Firefox standardmäßig vor einer Reihe an Datensammlern.

Am 09. November 2004 erschien die Version 1.0 der Software. Heute feiert Firefox seinen 20. Geburtstag.

Der "Kämpfer für ein besseres Internet" hat es schwer

Die Eintrittsbarrieren auf dem Browser-Markt sind hoch - größtenteils liegt das Geschäft in den Händen der Big-Tech-Konzerne. Auf dem Alphabet-Betriebssystem Android ist stets der konzerneigene Browser Chrome vorinstalliert, auf Windows der Browser Edge und auf Geräten von Apple läuft stets Safari. Eine unabhängige Alternative hat es da schwer.

Warum Firefox so sehr von Google abhängt

Um die aufwendige Entwicklung des Browsers zu finanzieren, setzt Mozilla traditionell auf eine Suchpartnerschaft mit Alphabet, dem Mutterkonzern von Google . Gibt man in die Adresszeile von Firefox einen Begriff ein und klickt auf Enter, öffnet sich die Trefferliste der Suchmaschine. Und auch beim Tippen einer Webadresse sieht man sogenannte "Suchvorschläge", die von Google stammen - in den Einstellungen lässt sich das deaktivieren.

Anfangs - im Jahr 2005 - zahlte Google für diesen Deal 50 Millionen US-Dollar pro Jahr, zuletzt waren es zwischen 400 und 450 Millionen. Diese Einnahmen machen zwischen 80 und 90 Prozent des Mozilla-Geschäfts aus. Mozilla steckt seit Jahren in einem Dilemma: Alphabet ist der größte Geldgeber - gleichzeitig als notorischer Datensammler ein politischer Gegner und außerdem der erfolgreichste Konkurrent von Firefox.

Browser-Marktanteile weltweit seit 2010 in Prozent

Siegeszug von Google Chrome macht Firefox zu schaffen

Vor allem in Deutschland war Firefox einige Zeit lang sehr erfolgreich und erreichte Ende 2010 einen Marktanteil von 62 Prozent. Heute sind es überschaubare 13,2 Prozent. Das liegt vor allem am Siegeszug des Google-Browsers Chrome.

Etwas verbessert habe sich die Situation durch das 2023 in Kraft getretene Digitale-Märkte-Gesetz der EU, das mehr Wahlfreiheit erzwingen will, erzählt Robin Karakash von Mozilla Europa: "Auf iOS zum Beispiel haben wir in Deutschland seit März 26 Prozent mehr neue Nutzer und einen Anstieg der täglich aktiven Nutzer um 45 Prozent gesehen."