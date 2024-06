Was ist der Unterschied zwischen Krokodilen und Alligatoren?

Ein Alligator in den Everglades, dem größten Mangroven-Ökosystem in der westlichen Hemisphäre.

Einer der sich auskennt, ist Adam Rosenblatt. Der promovierte Biologe forscht an der University of North Florida zu den Auswirkungen der globalen Erderwärmung auf Alligatoren und Krokodile. Im Gespräch mit ZDFheute, erklärt er die Unterschiede:

Wie unterscheiden sich Krokodile und Alligatoren?

Wo leben die Raubtiere?

Dieser Alligator in den Everglades in Florida ist erst zwei Jahre alt.

Welches Raubtier ist gefährlicher?

Laut Experte Rosenblatt sind zwei Typen sehr gefährlich. Zum einen das Nil-Krokodil in Afrika und zum anderen das Leisten-Krokodil in Australien. Beide Spezies seien zwei der größten und aggressivsten Raubtiere. Sie jagen und fressen gezielt Menschen.

Er könne verstehen, dass sich deshalb viele Menschen vor Krokodilen in Australien oder Afrika fürchten. Doch solange man den Tieren nicht zu nahe komme, ginge keine Gefahr von ihnen aus, so der Biologe.

Wie wirkt sich die globale Erderwärmung auf ihr Leben aus?

Durch die globale Erderwärmung werde es in den Everglades immer heißer, berichtet Biologe Rosenblatt. Außerdem seien die Everglades sehr niedrig über dem Meeresspiegel gelegen. Und da dieser steigt, werde das Wasser immer salziger. "Das bedeutet, es gibt weniger Lebensraum für alle Tiere dort, inklusive der Alligatoren", so Rosenblatt. "Während Krokodile eine sehr heiße, tropische Umgebung lieben, sind Alligatoren gemäßigtes Klima gewöhnt."

Wird es in den Everglades immer heißer, müssen Alligatoren irgendwann ihren Lebensraum verlassen. Und das könnte dann gefährlich für Menschen in dem Gebiet werden.

Von allen 26 Arten von Krokodilen und Alligatoren auf der Welt, seien aktuell zwölf vom Aussterben bedroht, so Rosenblatt. Besonders kritisch sei die Lage für Tiere in China, auf kleinen Inseln wie denen der Philippinen oder in Südamerika. Dort sei die Population am kleinsten.