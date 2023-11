Gendern ohne Umerziehung und Sprachpolizei | Terra-X-Kolumne

Aber halt: Warum regen Sie sich so darüber auf? Weil sich etwas verändert? Bestimmt nicht, denn andere Dinge ändern sich ja auch. Weil Sie das Gefühl haben, dass Sie jemand umerziehen will? Das vielleicht schon eher, denn die, die diesen Sprachgebrauch befürworten , wollen tatsächlich eine Änderung herbeiführen. Eine Präzisierung nämlich in der Bezeichnung von Personen, um in der Sprache die Änderungen nachzuzeichnen, die sich in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft vollzogen haben.