Internet mal anders: 10 Jahre .berlin, .jetzt, .nrw und Co.

Rückblick: Am 18. März 2014 wird im Rathaus in Berlin die Hauptstadt-Endung .berlin offiziell für die allgemeine Nutzung freigeschaltet. Der extra angereiste ICANN-Manager Cherine Chalaby kündigt in großen Worten an: "Die Einführung der neuen TLDs ist eine der größten Umbrüche in der Geschichte des Internets." Die Reform bedeute drei Dinge: