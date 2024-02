Gebäck zu Fasching: Kräppel, Krapfen oder doch Berliner?

Kräppel oder Krapfen oder Berliner - Gebäck in einer Auslage.

Im Deutschen gibt es einiges, bei dessen Bezeichnungen man etwas über die Vielfalt der Sprache lernt und die Herkunft der sprechenden Person feststellen kann. Im Februar ist im deutschsprachigen Raum insbesondere folgende Frage geeignet: Wie heißt ein "in schwimmendem Fett gebackenes, meist mit Marmelade gefülltes, kugelförmiges Gebäckstück aus Hefeteig"?

Gefüllte, bestäubte und verzierte Kalorienbombe

Natürlich gibt es wie bei jeder Speise auch viele Menschen, die das alles gar nicht mögen, die die Kalorienbombe sogar verabscheuen. Nach Angaben vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks (unter Berufung auf GfK-Zahlen) werden jedoch jedes Jahr mehr als 350 Millionen "Berliner" allein in Deutschland verkauft.

Siegeszug des Gebäcks begann in Berlin

Der vorherrschende Name stammt wohl daher, dass nach einer jahrhundertelangen Vorgeschichte - schon im Mittelalter wurden kugelförmige Krapfen in manchen Städten verkauft - unter anderem ein Bäcker aus Berlin im 18. Jahrhundert für eine weitere Verbreitung des Fettgebäcks gesorgt hat.

Die meisten sagen "Berliner"

In unserer Umfrage von 2007 gaben fast die Hälfte der Leute "Berliner" an, etwa ein Drittel "Krapfen", "Faschingskrapfen" oder "Kräppel" sowie gut 17 Prozent "Pfannkuchen".

Zudem gebe es in manchen Bereichen ein "Nebeneinander von verschiedenen Wörtern, die dasselbe bedeuten." Jeder Dialekt habe neben eigener Grammatik auch einen eigenen regionalen Wortschatz. "Das betrifft insbesondere Wörter für Obst, Gemüse oder bestimmte Speisen."

Zurück zum "Berliner Pfannkuchen", also dem Krapfen. In einigen Regionen gibt es die Sitte, zum Spaß und als kleine böse Überraschung einzelne Exemplare etwa mit Senf oder Zwiebeln statt Konfitüre zu füllen. Und manche Bäcker erregten in den vergangenen Jahren gar mediale Aufmerksamkeit, indem sie zur Karnevalszeit Varianten etwa mit Wurst oder Mett anboten.