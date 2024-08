Schutz unserer Gewässer: Gel gegen Mikroplastik im Wasser

Ob in der Luft, im Boden oder in Gewässern - Mikroplastik ist kaum zu sehen und steckt überall drin . Im Umgang damit gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein Weg: die winzigen Teilchen aufspüren und entfernen. Dr. Katrin Schuhen hat ein Verfahren entwickelt. Im ZDFheute-Interview erklärt sie, wie es funktioniert.

Katrin Schuhen : Zuerst bestimmen wir die Belastung des Wassers mit Mikroplastik und suchen die Hotspots, also die Orte höchster Belastung. Dabei helfen Fluoreszenzmarker, die Mikroplastik-Partikel zum Leuchten bringen. Zwei bekannte Hotspots sind industrielle und kommunale Abwässer. Hier macht eine Entfernungstechnologie, wie wir sie entwickelt haben, Sinn. Der Clou liegt in der Einfachheit.

Belastetes Abwasser wird in einen Reaktor gepumpt, durch Einsatz eines Rührers bildet sich eine Trombe. Das sieht dann so aus wie ein kleiner Mini-Tornado. Hier sammeln sich die vielen winzigen Mikroplastik-Partikel. Eine passgenau zusammengestellte Hybridkiesel-Mischung sorgt für das "Verklumpen" der vielen Kleinstpartikel zu wenigen großen Partikeln. Diese sogenannten Agglomerate treiben an die Wasseroberfläche, können einfach abgetrennt werden und gehen in die Wiederverwertung.