Klimaforscher Latif: "1,5 Grad überhaupt nicht zu erreichen"

Er halte das Ziel sogar für kontraproduktiv. "Manche Menschen geraten in Panik und denken, die Welt geht unter, wenn die 1,5 Grad nicht eingehalten werden", erklärte er. In Deutschland sei der Wert längst überschritten , weltweit betrachtet werde die Erderwärmung verglichen mit der vorindustriellen Zeit in diesem Jahr bei einem Plus von 1,2 Grad liegen.