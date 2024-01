Musk-Start-up: Neuralink implantiert Gehirnchip im Menschen

Der erste Mensch habe das Implantat am Sonntag erhalten und erhole sich gut, sagte Musk auf der Social-Media-Plattform X. Erste Ergebnisse zeigten eine vielversprechende Erkennung von Neuronenspitzen.

FDA hatte grünes Licht für Studie am Menschen gegeben

Das erste Produkt des 2016 gegründeten Unternehmens werde Telepathy heißen, schrieb der Technologiemilliardär in einem separaten Beitrag auf X.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte dem Unternehmen im vergangenen Jahr grünes Licht für eine erste Studie mit dem Implantat am Menschen gegeben.

Neue Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer sollen in Zukunft neuartige Prothesen ermöglichen. So sollen zum Beispiel Exoskelette wieder Bewegung ermöglichen. 28.06.2023 | 2:44 min

Chip soll menschliche Fähigkeiten steigern

Die Implantate sind etwa so groß wie fünf aufeinander gestapelte Münzen.

"Die ersten Nutzer werden jene sein, die ihre Gliedmaßen nicht mehr bewegen können", ergänzt er. Mit den Schnittstellen will Musk auch neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und Rückenmarksverletzungen heilen.

Neuralink ist nicht das einzige Unternehmen, das an Hirn-Computer-Schnittstellen arbeitet. Im Juli 2022 hatte der in Australien ansässige Konkurrent Synchron mitgeteilt, als erstes Unternehmen einem US-Patienten einen entsprechenden Chip am Gehirn angebracht zu haben.