Musks Pläne: Wie würden Gehirnchips unser Leben verändern?

Seit Jahrzehnten gibt es Tierversuche, beispielsweise mit Katzen, Affen oder Ratten, bei denen den Tieren Elektroden ins Gehirn geschoben werden, um bestimmte Areale zu stimulieren oder Gehirnaktivität zu messen. Auch in Deutschland, auch in der Gegenwart: Eine Datenbank der Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche weist für das Jahr 2023 ein entsprechendes Experiment mit Ratten an der Humboldt-Universität in Berlin aus.