"Viele unbekannte Namen im Raum"

09.04.2025 | 12:10 |

Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD stehen vor dem Abschluss. Nach ZDF-Informationen soll die CDU das Außenministerium besetzen. „Friedrich Merz will stark in der Außenpolitik aktiv werden“, so Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.