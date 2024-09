SCOTT & LILA mit "We Can Make It Work"

05.09.2024 | 05:30 |

SCOTT & LILA – "We Can Make It Work" SCOTT & LILA spielen ein Musikgenre welches Indie-Folk, Indie-Pop, Jazz- und Blues-Stilistiken miteinander verbindet. Im moma Café treten sie auf mit dem Song "We Can Make It Work".