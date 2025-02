WM-Damen-Einzel in Lenzerheide

von A. Fröhlich / N. Kaben 18.02.2025 | 05:30 |

Nach Gold, Silber und Bronze bei der Biathlon-WM in Lenzerheide kann Franziska Preuß entspannt auf das schauen was da noch kommt. Heute steht das 15-km Einzel-Rennen an.