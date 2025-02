Habeck und Weidel in der Analyse

Wie glaubwürdig ist Habecks härterer Kurs in der Migrationspolitik? Und: Wie stellt sich die AfD die Wirtschafts- und Außenpolitik vor, wenn sie gleichzeitig den USA und Russland schmeicheln will? In "Was nun, Herr Habeck?" und "Was nun, Frau Weidel?" stellen sich Kanzlerkandidat und Kanzlerkandidatin den Fragen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek.