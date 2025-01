Live: Setzt Merz sich durch?

Die Kritik an Merz und der Union ist groß . Mehrere Abgeordnete unterstellen ihm Wortbruch. Denn eigentlich gilt in der CDU der so genannte Unvereinbarkeitsbeschluss vom Dezember 2018. Darin wird eine Koalition oder andere Formen der Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten der AfD kategorisch ausgeschlossen. Bundeskanzler Scholz warf Merz in seiner Regierungserklärung einen unverzeihlichen Fehler vor. Und auch Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen forderte Merz auf, nicht mit Rechtspopulisten zusammenzuarbeiten. Am Nachmittag stimmen alle Abgeordneten namentlich über die Anträge ab.