Die Regierung von Präsident Baschar al-Assad verteilt die Hilfe in den von ihr kontrollierten Gebieten. Mehrere Medien berichten, dass sich das Assad-Regime selbst an der Hilfe bereichert, etwa durch den Verkauf ans eigene Volk. Eines der am schwersten betroffenen Gebiete in Syrien ist die von Rebellen kontrollierte Region Idlib, was Helfern die Arbeit zusätzlich erschwert. Ungeachtet der Rettungsarbeiten gehen die Kämpfe zwischen türkischer Armee und Kurden in Syrien offenbar weiter. Nach Angaben kurdischer Kämpfer wurde am Dienstag eine ihrer Stellungen in der Grenzregion angegriffen. Die türkische Seite spricht von Vergeltung für kurdische Angriffe.