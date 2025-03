Chronik November 2017

ARD und ZDF haben über die EBU ihre bestehende Vereinbarung mit dem International Paralympic Committee (IPC) für die Paralympics 2018und 2020 verlängert. Der Vertrag beinhaltet umfassende Verwertungsrechte für alle Verbreitungswege inklusive Drittplattformen. In den öffentlich-rechtlichen Programmen ist eine umfangreiche Berichterstattung live und in Zusammenfassungen über die Paralympics 2018 in Pyeonchang und 2020 in Tokio geplant. Die Federführung für die Titelkämpfe im kommenden Jahr liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk.



Ein Jahr nach Trumps Wahlsieg beleuchten mehrere Dokumentationen im ZDF die bisherige Amtszeit des 45. US-Präsidenten. Denn Auftakt bildet die ZDFzeit-Doku Mensch Trump! – Provokateur, Populist, Präsident von Philipp Müller und Ines Trams. Am 9. November folgt Markus Lanz – Amerika ungeschminkt: Gespräche ein Jahr nach der Wahl von Donald Trump. Stars gegen Trump – Amerikas neuer Widerstand (14. November) erzählt die Entwicklung Amerikas und der Trump-Präsidentschaft aus der Sicht von Stars und Kulturschaffenden in den USA und ist zudem am 25. November und 2. Dezember als Langversion in zwei Teilen in 3sat zu sehen. Die ZDF.reportage: Trachten, Tradition und Trump (19. November) beleuchtet die Sicht der deutschen Auswanderer im texanischen New Braunfels und deren Sicht auf den umstrittenen Präsidenten. Bereits am 1. November widmet sich ZDFinfo den USA und nimmt in zwölf Dokumentationen die Situation in den USA ins Visier. Darunter sind die Erstausstrahlungen American Patriot – Aufstand gegen den Staat und Steve Bannon – Der Trump-Flüsterer.