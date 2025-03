Chronik Oktober 2017

Markus Wenniges wird neuer Redaktionsleiter Dokumentationen innerhalb der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen und ist damit für das investigative Doku-Format ZDFzoom zuständig. Er folgt auf Claudia Ruete, die nach 35 ZDF-Jahren in den Ruhestand geht. Markus Wenniges, Jahrgang 1975, leitete seit 2015 die Redaktion des auslandsjournals. Seit 2003 als Reporter und Redakteur für das ZDF tätig, arbeitete Markus Wenniges für ZDF spezial, heute - in Europa, ZDF.reportage und auslandsjournal, wo er bereits seit 2010 stellvertretender Redaktionsleiter war. Die Redaktionsleitung des auslandsjournal übernimmt zum 1. Dezember Katrin Helwich Seit 2003 im ZDF, arbeitete die 1976 geborene als Reporterin und Redakteurin sowie als Referentin des damaligen ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender, ab 2010 als Chefin vom Dienst in der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen und ab 2015 als stellvertretende Redaktionsleiterin des auslandsjournal.



ZDFneo präsentiert sich mit einem markanten Redesign: "Grelb" (grelles Gelb), Schwarz und Weiß stehen im Fokus des neuen Senderauftritts. Ergänzt werden die Hauptfarben durch Türkis und Brombeer. Im neuen Logo, das sich On-Air, Online und Offline im gesamten Branding des Senders wiederfindet, tritt das "ZDF" in der Gestaltung zurück, das "neo" hingegen wird eigenständiger. In der gesamten Typografie bietet ein Mix unterschiedlicher Schriften einen großen Gestaltungsfreiraum für die Vielfalt der unterschiedlichen Formate.



Das Content-Netzwerk funk von ARD und ZDF, das Online-Inhalte für 14- bis 29-jährige bietet, blickt auf sein erstes Jahr zurück. 20 Prozent von ihnen kennen laut ARD/ZDF-Onlinestudie 2017 die Marke funk. Das Portfolio des Netzwerks umfasst mittlerweile über 60 Formate in den Bereichen Information, Orientierung und Unterhaltung, die auf Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat und funk.net zu finden sind. Alle funk-Kanäle zählen insgesamt 256 Millionen Views auf YouTube und 90 Millionen Aufrufe auf Facebook (Zeitraum: 1.10.2016 bis 31.08.2017). Die Inhalte entstehen in Redaktionen von ARD und ZDF in ganz Deutschland und zusammen mit Creatorn und Produzenten. funk arbeitet mit etablierten Köpfen der Webvideo-Szene zusammen, unterstützt und fördert aber auch Newcomer. Die funk-Zentrale in Mainz trifft strategische Entscheidungen, entwickelt das Angebotsportfolio und optimiert zusammen mit den Partnern die Formate.



Den anderen Blick auf die Erde bietet planet e. im Oktober gleich fünfmal. In der Umwelt-Doku-Reihe geht es sonntags um 16.30 Uhr im ZDF um globale Trends, nachhaltige Lebensgestaltung und ökologisch verträgliche Lösungen für drängende Fragen der Zeit. Zunächst rücken die neuen Versprechen der Kosmetikindustrie in den Blick. Am 8. Oktober begutachtet planet e. in Abgebrüht - das bittere Geschäft mit dem Tee die teils erschreckenden Zustände auf Teeplantagen in den indischen Regionen Darjeeling und Assam. Eine Woche später geht es in Preis der süßen Früchte um die ökologischen und sozialen Auswirkungen von Billigangeboten von tropischen Früchten und am Sonntag darauf beschreibt die Dokumentation das Windkraft-Dilemma, in welcher Misere die Windkraft derzeit steckt. Am 29. Oktober heißt es bei planet e.: "Ratten in der Stadt – die Invasion der Nager".