Chronik September 2017

planet e. geht in Risiko Elektroauto – Stromnetz am Limit? der Frage nach, inwieweit Stromnetze und Leitungsinfrastruktur für den Ausbau der Elektromobilität überhaupt gerüstet sind. Fachleute warnen, dass die Leitungsinfrastruktur durch den steigenden Stromverbrauch zu kollabieren droht. Aktuell sind rund 45.000 Elektroautos in Deutschland zugelassen. Nach den Plänen von Politik und Autoherstellern könnten es in zehn Jahren einige Millionen sein. Experten erwarten, dass für die zukünftige Elektromobilität deutschlandweit mindestens 70.000 normale Ladestationen und 7000 Schnelllader gebraucht werden. Die vom Verkehrsministerium in Aussicht gestellten 300 Millionen Euro werden da nicht ausreichen. Der Film zeigt unter anderem am Beispiel von Stuttgart, was zukünftig auf das Stromnetz einer Stadt zukommen könnte. Er wirft auch einen Blick auf Oslo, die Stadt mit den meisten Elektroautos weltweit.



Rund zwölf Millionen Urlauber wollen 2017 Mallorca besuchen. Das könnte ein neuer Tourismus-Rekord für die Baleareninsel werden. Ein Grund: Die politische Situation und die Terrorangst in anderen Urlaubsländern wie der Türkei, Ägypten und Tunesien schreckt viele Urlauber ab. Sie weichen deshalb auf die Lieblingsinsel der Deutschen aus. Die ZDF.reportage: Mallorca vor dem Kollaps hat Menschen begleitet, die den Ansturm unmittelbar miterleben und zeigt die Folgen für Urlauber und Einheimische.



Anna Netrebko in der Berliner Waldbühne zeigt das einzige Open-Air-Konzert, das der Weltstar gemeinsam mit ihrem Mann, dem Tenor Yusif Eyvazov, in Deutschland in diesem Jahr gibt. Es ist ihr vierter Auftritt in der Waldbühne seit 2004. Neben Ausschnitten aus den Opern "Nabucco" und "Aida" von Giuseppe Verdi sowie "Tosca" und "Turandot" von Giacomo Puccini, beliebten Arien wie "Nessun dorma" (Turandot), "E lucevan le stelle" (Tosca) und "O mio babbino caro" stehen auch neu komponierte Stücke, wie die romantischen Lieder des russischen Songschreibers Igor Krutoy, auf dem Repertoire. Die musikalische Leitung des Abends hat der Italiener Michelangelo Mazza, der das Orchester der Staatsoper Ungarn dirigiert (siehe auch: 23. Juli).



Markt und Moral – Der Zustand unserer Wirtschaft ist das Thema der Philosopiesendung Precht. Richard David Precht und Edzard Reuter, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG fragen vor dem Hintergrund manipulierter Abgaswerte, illegaler Absprachen, faule Bankpapiere und exorbitanter Managergehälter, ob die vielgelobte, selbstregulierende Kraft des Marktes nur eine Illusion ist. Mit dieser Ausgabe feiert Precht sein fünfjähriges Bestehen. Seit der ersten Sendung am 2. September 2012 hat Richard David Precht in 31 Sendungen mit seinen Gästen aktuelle, gesellschaftliche Themen aus dem philosophischen Blickwinkel diskutiert. Für seine Gesprächsführung wurde er 2013 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.