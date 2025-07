Zur Geschichte von "Terra X"

Mai Thi Nguyen-Kim und Mirko Drotschmann repräsentieren eine neue Generation von Terra X-Hosts. Biografisch stammen sie aus der Online-Welt und haben von dort den Weg in das lineare Fernsehen gefunden. Das ist kein Zufall. Denn Terra X als Marke beschreitet bereits seit Jahren den Weg in die Online-Präsenz, ist in sozialen Medien wie Facebook und Instagram und auf anderen Plattformen aktiv. Auf Youtube unterhält Terra X neben seinem Stammkanal weitere Kanäle, wie " Terra X Lesch &Co. ", "Terra X plus", " Terra Xplore ", oder der " MrWissen2go Geschichte ". Dazu kommen die Angebote in der ZDF-Mediathek, die Terra X-Podcasts und als neuestes Projekt ein Terra X-TikTok-Kanal , in dem sich die Marke wieder einmal ausprobieren will. Längst ist Terra X nicht nur zur bedeutenden Dachmarke des ZDF-Wissensprogramms avanciert, sondern auch eine der bekanntesten deutschen Wissensmarken in der digitalen Welt. Dass Wissen und Unterhaltung sich nicht ausschließen müssen, beweist seit 2019 "Die große Terra X-Show". Johannes B. Kerner, der von Harald Lesch, Mai Thi Nguyen und Dirk Steffens flankiert wird, moderiert die Sendung, in der Prominente Aufgaben aus typischen Terra X-Themenkomplexen lösen müssen. Infotainment im besten Sinn.