"Terra X" FAQ

Es gibt ein historisches Format, " Terra X History ", das am späten Sonntagabend, meist gegen 23:25 Uhr und manchmal auch an anderen Tagen gesendet wird sowie die Sendereihe " Terra Xplore ", die am Sonntag um 18.30 Uhr ausgestrahlt wird. Außerdem gibt es noch das Wissenschaftsformat " Terra X Harald Lesch " (dienstags um 20.45 Uhr) sowie die Terra X-Show, die mehrfach im Jahr an einem Mittwoch um 20.15 gesendet wurde, derzeit aber nicht mehr ausgestrahlt wird.