Bei all dem geht es " logo! " insbesondere um den Blickwinkel der Kinder. Denn sie haben viele Fragen: Warum gibt es Krieg? Was ist die EU? Kinder bekommen mit, was in der Welt passiert. Sie haben ein Recht auf Information, wie es Artikel 13 der UN-Kinderrechtskonvention festschreibt. " logo! " kommt dieser Verpflichtung mit kindgerechten Informationen nach. Je mehr Kinder über das Weltgeschehen erfahren, desto besser können sie einordnen, was sie im Alltag hören und sehen.